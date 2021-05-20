Advertisements

بعد وفاة سمير غانم.. تعرف على أخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

الخميس 20/مايو/2021 - 07:39 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

أوضحت مصادر طبية في المستشفى الذي تعالج به الفنانة دلال عبدالعزيز، أنها تعاني من فشل رئوي، أفقدها القدرة على التنفس، بعد إصابتها بفيروس كورونا، ما استدعى وضعها على جهاز تنفس صناعي.

كما أشارت إلى أن هذا الوضع على هذا الجهاز لفترة طويلة، يعني عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي وتراجع نسبة الأكسجين في الدم.

وأكدت المصادر، أن استمرار الفنانة دلال عبدالعزيز على هذا الجهاز لفترة طويلة، يعني فشل أجهزة التنفس في القدرة على العودة لحالتها الطبيعية.

وتوفى قبل قليل، الفنان سمير غانم، في أحد المستشفيات الخاصة، بعد تدهور حالته الصحية.


أخبار تهمك

تعرف علي تفاصيل جنازة الفنان الراحل سمير غانم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير الحمراء

منذ أقل من ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم جماهير الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يقدم صفقة كبرى على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الصفقة الكبرى توافق على الانضمام إلى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

قرار عاجل من المتحدة للخدمات الإعلامية بعد رحيل سمير غانم

منذ ساعة و نصف

إيجابية مسحة كورونا دلال عبد العزيز تمنعها من حضور جنازة حبيب العمر سمير غانم

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. تعرف السبب الحقيقي لوفاة سمير غانم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

مبابي على أعتاب ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:50 م

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

05:23 م

عاجل.. تعرف السبب الحقيقي لوفاة سمير غانم

07:36 م

قرار عاجل من المتحدة للخدمات الإعلامية بعد رحيل سمير غانم

06:55 م

عاجل - الصفقة الكبرى توافق على الانضمام إلى الأهلي

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله