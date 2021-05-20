بعد وفاة سمير غانم.. تعرف على أخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

أوضحت مصادر طبية في المستشفى الذي تعالج به الفنانة دلال عبدالعزيز، أنها تعاني من فشل رئوي، أفقدها القدرة على التنفس، بعد إصابتها بفيروس كورونا، ما استدعى وضعها على جهاز تنفس صناعي.

كما أشارت إلى أن هذا الوضع على هذا الجهاز لفترة طويلة، يعني عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي وتراجع نسبة الأكسجين في الدم.

وأكدت المصادر، أن استمرار الفنانة دلال عبدالعزيز على هذا الجهاز لفترة طويلة، يعني فشل أجهزة التنفس في القدرة على العودة لحالتها الطبيعية.

وتوفى قبل قليل، الفنان سمير غانم، في أحد المستشفيات الخاصة، بعد تدهور حالته الصحية.