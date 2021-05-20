بايدن يؤكد تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، حسبما ذكرت به فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



ومن جانبه أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبايدن في اتصال هاتفي، أهمية علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، كما أكد على أهمية تكاتف الجهود الدولية لاحتواء التصعيد في الأراضي الفلسطينية.



وشدد لبايدن، على أهمية علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.



