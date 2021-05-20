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مصطفى بكرى: قضية فلسطين أمن قومي لمصر والعالم (فيديو)

الخميس 20/مايو/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن فلسطين تواجه الاحتلال الإسرائيلي بكل قوة وإيمان، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني في حالة دفاع شرعي عن نفسه، ولا يمكن لأحد أن يقارنه بالاحتلال.

وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الفلسطيني دائمًا ما يعمل على الحفاظ على تاريخه وهويته، مهما حاول الاحتلال طمس هويته، معقبًا: " الفلسطينيين هو صاحب التراث والأرض، ولا يمكن طمس هوية الفلسطينيين بسهولة، هذا شعب الجبارين، شعب يقصف بيته، وتدمر عاليته، ورغم ذلك يتمسك بهويته وتاريخه".

ولفت إلى أن فلسطين قضية امن قومي لمصر والأمة بل للعالم، مضيفًا أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة حتى الآن وصل لـ256 شهيد، ورغم ذلك يقف الشعب الفلسطيني صامد ويقدم المزيد من الشهداء، معقبًا: "الشعب الفلسطيني يتحول في لحظة لبركان غضب، يدوس بقدميه على مشاريع الذل والهوان".

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