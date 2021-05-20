الأهلي يعلن نتيجة المسحة الطبية قبل مواجهة صن داونز

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية لبعثة الأهلي، استعدادًا لمواجهة صن داونز التي تقام في الثالثة عصر السبت المقبل.





وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية اليوم وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.





ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر السبت على استاد لوكاس موريبي، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.



