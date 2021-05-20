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مواهب الأوبرا من ذوى القدرات الخاصة بالجمهورية

الخميس 20/مايو/2021 - 07:46 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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فى إطار اهتمام الدولة بذوى الهمم من أبناء مصر وإبرازًا لدور الإبداع فى تشجيعهم على الاندماج بشكل طبيعى فى المجتمع تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلا لطلاب فصل ذوى القدرات الخاصة بمركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد وذلك في السابعة مساء السبت 22 مايو على مسرح الجمهورية .

 

يتضمن البرنامج مجموعه من أعمال الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة منها حبيبتي من ضفايرها ، أما براوة ، أبو زعيزع ، نسم علينا الهوى ، ما بيسألش عليا ، ولا أي كلام ،  بعشق البحر  ، على رمش عيونها ، حلوين من يومنا ،  زي الهوى ، مين فينا ،  بانوراما من مؤلفات محمد فوزي ، النهر الخالد وخذوا بالكم دي مصر .. اداء مريم طارق ، عز الدين ،  عاصم محمد ،  ماري مجدي ، مانويلا خالد ، عبد الرحمن محمود ،  ندين ناجي ،  ملك محمد ،  سيد ،  فرح محمد أحمد ،  شرف أحمد ،  عبد الرحمن هشام ، لبنى محمد ، ستيفن روماني ،  عز الدين سامح ، ريم هاني ،  إيمان محمد ، حنين سامح ومنة محمد .

 

يشار أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبنى الموهوبين في مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام لتعليم البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون بالاضافة إلى فصول خاصة لذوي القدرات الخاصة وامتدنشاطه إلى أوبرا الاسكندرية ودمنهور واعتاد المشاركة خلال الاحتفاليات المتنوعة التي تنظمها دار الأوبرا في المناسبات القومية والدينية والاجتماعية المختلفة إلى جانب اقامة حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة.

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