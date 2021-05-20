Advertisements

"رح نشتقلك".. هيفاء وهبي تودّع سمير غانم بكلمات مؤثرة

الخميس 20/مايو/2021 - 07:48 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements
رحل عن عالمنا الفنان القدير سمير غانم، منذ قليل، عن عمر ناهز الـ84 عاماً، وسط صدمة كبرى بالوسط الفني حزناً على رحيله.

وحرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على توديعه بكلمات مؤثرة عبر حسابها بموقع تويتر، وعلقت: رح نشتاق لك كتير الله يرحمك.

وحرص عدد كبير من النجوم على نعي الراحل وتوديعه بكلمات مؤثرة، وذلك عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الفنان الراحل، قد دخل الرعاية المُركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، وأدّى ذلك إلى مضاعفات ومشاكل صحية في الكلى والرئتين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة سمير غانم بفيروس وفاة سمير غانم وداعا سمير غانم كورونا سمير غانم ودلال عبد العزيز سمير غانم مات سمير غانم في ذمة الله حقيقة وفاة سمير غانم ثلاثي أضواء المسرح أعمال سمير غانم

أخبار تهمك

إيجابية مسحة كورونا دلال عبد العزيز تمنعها من حضور جنازة حبيب العمر سمير غانم

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مبابي على أعتاب ريال مدريد

منذ نصف ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من المتحدة للخدمات الإعلامية بعد رحيل سمير غانم

منذ أقل من ساعتين

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف علي تفاصيل جنازة الفنان الراحل سمير غانم

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يقدم صفقة كبرى على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف السبب الحقيقي لوفاة سمير غانم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الصفقة الكبرى توافق على الانضمام إلى الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير الحمراء

منذ أقل من ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم جماهير الزمالك

منذ ساعة و نصف

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

"مع السلامة يا أستاذ".. كريم عبد العزيز ينعي وفاة الفنان الكبير حسن حسني

أبرزهم هنيدي والسقا وكرارة.. نجوم الفن والإعلام ينعون الفنان الراحل حسن حسني بكلمات مؤثرة

رح نشتقلك".. تيم حسن يودع حسن حسني برسالة مؤثرة

بكلمات مؤثرة.. بسمة تنعى الراحل حسن حسني

نيللي كريم تودع حسن حسني برسالة مؤثرة

الله يرحمك يا فنان البهجة والابتسامة.. بشري تنعي وفاة النجم القدير حسن حسني

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:50 م

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

05:23 م

عاجل.. تعرف السبب الحقيقي لوفاة سمير غانم

07:36 م

قرار عاجل من المتحدة للخدمات الإعلامية بعد رحيل سمير غانم

06:55 م

عاجل - الصفقة الكبرى توافق على الانضمام إلى الأهلي

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله