"رح نشتقلك".. هيفاء وهبي تودّع سمير غانم بكلمات مؤثرة

رحل عن عالمنا الفنان القدير سمير غانم، منذ قليل، عن عمر ناهز الـ84 عاماً، وسط صدمة كبرى بالوسط الفني حزناً على رحيله.



وحرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على توديعه بكلمات مؤثرة عبر حسابها بموقع تويتر، وعلقت: رح نشتاق لك كتير الله يرحمك.



وحرص عدد كبير من النجوم على نعي الراحل وتوديعه بكلمات مؤثرة، وذلك عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



وكان الفنان الراحل، قد دخل الرعاية المُركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، وأدّى ذلك إلى مضاعفات ومشاكل صحية في الكلى والرئتين.

