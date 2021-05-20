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مبابي على أعتاب ريال مدريد

الخميس 20/مايو/2021 - 08:01 م
مبابي
مبابي
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن تطور جديد بشأن إنتقال الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وألمح برنامح التشيرنجيتو الإسباني أن مبابي قد ينتقل إلى ريال مدريد في صفقة إنتقال حر في صيف عام 2022.

وأكد البرنامح الإسباني أن ريال مدريد سيقدم عرضاً رسمياً لمبابي في الصيف المقبل وفي حالة طلب باريس سان جيرمان 200 مليون يورو فإن النجم الفرنسي سيستمر لموسم آخر وينضم مجاناً إلى الملكي في نهاية الموسم المقبل.

وأفاد البرنامح الإسباني بأن ريال مدريد لن يدرج فينيسيوس جونيور ضمن صفقة مبابي، حيث أن الملكي يرى أن النجم البرازيلي لا يمكن المساس به وهو خارج سوق الإنتقالات.

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مبابي رياضة اخبار ريال مدريد

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