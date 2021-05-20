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تركي آل الشيخ ينعى الفنان الكبير سمير غانم

الخميس 20/مايو/2021 - 07:51 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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نعى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الفنان سمير غانم الذي توفي منذ قليل عن عمر ناهز الـ 84، إثر تدهور حالته الصحية.

وقال تركي آل الشيخ رحم الله الفنان الكبير سمير غانم ... عزائي لعائلته ولمحبيه.

وتوفي قبل قليل الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز الـ 84، إثر تدهور حالته الصحية.

كانت الحالة الصحية للفنان سمير غانم،  قد تدهورت منذ أيام، وتم نقله على اثرها إلى أحد مستشفيات المهندسين، بسبب مشاكل صحية في الكلى، علاوة إلى إصابته بفيروس كورونا المستجد.


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