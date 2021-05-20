ماذا قال الزعيم عادل إمام بعد رحيل صديقه سمير غانم؟

نعى الفنان عادل إمام، الفنان الكبير سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.

ونشر عادل إمام صورة له مع للفنان الراحل سمير غانم عبر حسابه علي "انستجرام"، وكتب: "مع السلامة يا سمير.. مع السلامة يا حبيبي.. حتوحشني اوي".

حيث تعرض النجم سمير غانم لوعكة صحية مؤخرا، تسببت في نقله إلى المستشفى، وتدهور حالته الصحية، بينما أصيبت دلال عبد العزيز بفيروس كورونا، الذى تسبب فى تدهور حالتها الصحية، ونقلها هى الأخرى إلى المستشفى.

يذكر أن سمير غانم التحق بكلية الزراعة وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجرت طاقاته الفنية ليقوم بتمثيل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة.

وانتقل سمير إلى القاهرة حتى تقابل مع الفنان جورج سيدهم، حيث التقت الأفكار والميول وقرروا سويا تكوين فرقة فنية لتفريخ مواهبهما الفنية، وأثناء هذا كان المخرج محمد سالم، مدير المنوعات بالتليفزيون، يعتزم تكوين فرقة يكون إنتاجها باكورة الافتتاح لإرسال التليفزيون عام 1960، وبالفعل بدأوا يضعوا الخطوط العريضة لعمل الفرقة، إلى أن تقابلا مع الفنان الضيف أحمد حتى انضم إليهما وأصبحوا ثلاثتهم أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، والتي قدمت العديد من الأعمال والاستكشات، ومنها اسكتش "كوتوموتو" الشهير الذي كان نقطة فارقة في مشواره الفني، فقد فجر طاقاته الإبداعية من خلاله.