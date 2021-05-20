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البيت الفني للمسرح ينعى الفنان سمير غانم

الخميس 20/مايو/2021 - 07:53 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح، ببالغ الحزن و الأسى الفنان الكبير النجم سمير غانم ، والذي وافته المنية منذ قليل، بعد حياة فنية ثرية رسم فيها البهجة و البسمة على وجوه محبيه في مصر و العالم العربي بأعماله الفنية، سواء في السينما أو المسرح أو التلفزيون ، و التي تعتبر علامات في تاريخ الفن.

أسكنه الله فسيح جناته، و ألهم أهله و محبيه الصبر و السلوان، و ان لله و ان اليه راجعون.

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