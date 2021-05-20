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البيت الفني للمسرح ينعى الفنان سمير غانم
الخميس 20/مايو/2021 - 07:53 م
أحمد رمضان متولي
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نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح، ببالغ الحزن و الأسى الفنان الكبير النجم سمير غانم ، والذي وافته المنية منذ قليل، بعد حياة فنية ثرية رسم فيها البهجة و البسمة على وجوه محبيه في مصر و العالم العربي بأعماله الفنية، سواء في السينما أو المسرح أو التلفزيون ، و التي تعتبر علامات في تاريخ الفن.
أسكنه الله فسيح
جناته، و ألهم أهله و محبيه الصبر و السلوان، و ان لله و ان اليه راجعون.
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