بعد توقف ١٢ عام وبتكلفة ٤٥ مليون جنيه اقتراب انتهاء توصيل الصرف الصحي بالنصارية ورفع كفاءة محطة العجميين



- رئيس مركزومدينة ابشواي: الإنتهاء من آخر غرفة تفتيش لخط الطرد الرئيسي بالنصارية المتجه لمحطة المعالجه.



- رئيس مدينة ابشواى:رفع السيارات التي تعوق الأعمال بالمدينة والتي لم يستدل على اصحابها



- بعد توقف لأكثر من ٥ سنوات البدء في انشاء مركز تكنولوجي وجراج ومبنى إداري ووصول المعدات وعمل الجسات







قام اليوم الخميس، الأستاذ مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، بجولة ميدانية موسعة بالمدينة والقري لمتابعة الأعمال، حيث تفقد سيادته أعمال مشروع الصرف الصحي بالوحدة المحلية لقرية النصارية والمتوقف منذ عام ٢٠٠٩ حيث تم إنهاء الأعمال المدنية والشبكات والانشاءات بالإضافة الي توفير المحولات ووصول الكهرباء الي محطة الرفع.



وأكد مسعود أنه جاري الإنتهاء من آخر غرفة تفتيش من أصل ٦ غرف على خط الطرد الرئيسي المتجه للعجميين، ووجه رئيس المركز بسرعة إنهاء الأعمال للتمكين من دخول الغاز ثم أعمال الرصف وأفاد م منتصر رئيس جهاز الصرف الصحي بالفيوم بأن المهمات الميكانيكية والمعدات القادمه من الخارج ستصل الشهر القادم من أسبانيا وان تأخر وصولها بسبب جائحة كورونا وبعد وصولها مباشرة سيتم العمل على توصيل المنازل والوصلات الداخلية.



كما وجه رئيس القرية بالاستمرار في تمهيد الطرق ورش المياه والحفاظ على مستوى النظافة والأجاده، وقد سبق ووجه سيادته بوضع طبقة سن وتربه رملية محجرية بمعدات مجلس المدينه وتسوية الطريق الرئيسي للقرية بالجليدر مما أراح السائقين واهالي القرية ووجه باستكمال الطريق بعد الانتهاء من الحفر.



كما تفقد رئيس المركز أعمال رفع كفاءة محطة معالجة العجميين التي تستوعب صرف العجميين والنصارية وطبهار وتلات وجردو، حيث يتم الان الأعمال المدنية في أحواض التجفيف والترسيب وكذلك تطوير المعدات الكهروميكانيكية وتوسعات لرفع القدرة من ١٠ آلاف متر مكعب يومي الي ١٥ ألف متر مكعب على مساحة ٥.٥ فدان وبتكلف تصل ل ٢٠ مليون جنيه تقريبا حيث يتم التنفيذ بإشراف وزارة الإسكان وذلك على أن تنتهي الأعمال ويتم التشغيل بكامل طاقتها خلال ٤ أشهر وذلك بوجود م المحطة م طه. وا عاشور رئيس قرية النصارية.



كما وجه رئيس المدينة برفع جميع السيارات المركونه بالشوارع العامة والتى تسبب اختناق مروري وتعطيل الأعمال بالشارع والتي لم يستدل على اصحابها والبدء في كلبشة السيارات بالشوارع العامة بداينا من الأسبوع القادم.



لذا تهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي بأصحاب المركبات بعدم ركن السيارات بالشوارع العامة والرئيسية ووضعها بمنطقة المرمح لتجنب رفع السيارات وعدم التعرض للغرامه او المصادرة.



وفيما يخص أعمال إنشاء مبني مطور بعد توقف لأكثر من ٥ سنوات.



تابع الأستاذ مراد مسعود رئيس المركز البدء في انشاء مركز تكنولوجي وجراج ومبنى إداري حيث بدء وصول المعدات وعمل الجسات بعد أن كانت المركز الوحيد بلا مركز تكنولوجي مطور على مستوى الجمهورية.

