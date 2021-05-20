مصطفى بكرى عن تقديم مصر نصف مليار دولار لإعمار غزة: "حقهم علينا"

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر لاعب أساسي ورئيسي فيما يحدث في المنطقة، مشيرًا إلى أن القاهرة لم تتنازل عن مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.



ووجه "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، حديثه لمنتقدي تبرع مصر لإعادة إعماره قطاع غزة بـ500 مليون دولار، قائلًا: "دا حقهم علينا، فلسطين دي بلدنا، زي ما مصر بلد كل العرب، أه احنا في أزمات اقتصادية، لكن الشهامة والقومية تخلي الرئيس عبد الفتاح السيسي يتخذ هذا القرار لمساعدة قطاع غزة".



ولفت إلى أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطيني أصيل، ولا يمكن المزايدة على الموقف المصري، مشيرًا إلى أن المقاومة الفلسطينية رحبت بدور وموقف مصر المحور تجاه فلسطين.

