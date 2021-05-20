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الرعاية الصحية تهنئ هالة زايد بـ رئاسة مكتب وزراء الصحة العرب

الخميس 20/مايو/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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تقدم مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالتهنئة لمعالي الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لاختيارها رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب لدورة جديدة مدتها عامين.

ويأتي هذا التنصيب نتيجة لإنجازات الدكتورة هالة زايد في المجال الصحي على المستويين المحلي والإقليمي، وتأكيدًا لدور مصر العربي المحوري ودعمها لكافة القضايا الصحية بالمنطقة.

كما يأتي انتخاب الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، بناءً على مقترح تقدمت به الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب خلال الاجتماع الذي تم اليوم، حيث تم الموافقة عليه بإجماع من قِبل أعضاء المكتب، نظرًا لجهودها المبذولة في رئاسة المكتب خلال الدورة السابقة على مدار عامين متتاليين بشكل يعكس مدى قوة وترابط الدول العربية وقدرتها على مواجهة أي تحديات صحية.

وتم خلال اجتماع المكتب التنفيذي لأعمال الدورة العادية ال 55 لمجلس وزراء الصحة العرب، اختيار مصر عضو دائم بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب لأول مرة في تاريخ المكتب التنفيذي، حيث أكدت الوزيرة أن هذا القرار يعكس دور مصر المحوري والريادي في الوطن العربي.

يُذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تولت رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب في دورته السابقة خلال الفترة من 2019 حتى 2021.

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