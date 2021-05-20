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عاجل - الصفقة الكبرى توافق على الانضمام إلى الأهلي

الخميس 20/مايو/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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اقترب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من إبرام صفقة قوية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية مغربية، أن المارد الأحمر يسعى للتعاقد مع سفيان رحيمي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي، لتدعيم خط هجومه بالموسم الجديد.

وأشارت التقارير، إلى أن المارد الأحمر استطلع رأي اللاعب حول إمكانية التعاقد معه، واللاعب أبدى موافقة مبدئية في التواجد داخل التتش.

وأضافت: "اللاعب رغم موافقته على ارتداء قميص الأهلي، إلا أنه اشترط موافقة ناديه خاصةً أنه مرتبط بعقد، ولا يرغب في الرحيل دون موافقتهم".

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صفقة الأهلي سفيان رحيمي الوداد الأهلي

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