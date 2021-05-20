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الموافقة على تعديل قيود الارتفاع في ٢٨ قرية بالغربية

الخميس 20/مايو/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنة تم موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على تعديل قيد الارتفاع لعدد 28 قرية من قرى محافظة الغربية لتصبح 12 متر بدلا قيود الارتفاع السابقة والتي تتراوح ما بين 6 إلى 9 متر، وذلك عقب مخاطبة المحافظة للهيئة لتعديل قيد الارتفاع بعدد 123 قرية.

وجاء هذا القرار عقب استجابة محافظ الغربية لمطالب تلك القرى المتضررة، وفي إطار حرص المحافظة على رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين في قرى المحافظة، حيث يتيح القرار السماح باستصدار تراخيص بناء تغطي الكثافة السكانية والتوسع الرأسي للمباني طبقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، والذي سيساهم بشكل كبير في انهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030.

القرى التي شملها القرار: كفر ميت حواي، منية طوخ، كفر حانوت القبلي، السملاوية، دهتورة، كفر قرطام، كفر أبو داوود، نفيا، مشال، شبراريس، منية البندرة، ميت حواي، كفر شاهين، المنشأة الكبرى، كفر الشيخ مفتاح، ميت غزال، ميت حبيش القبلية، شفا وقرون، أبو العز، كفر المنصورة، كفر بلضم، الدلجمون، سندبسط، الأنبوطين، بقلولة، كفر حانوت، كفراشبرا قلوج وسبرباي.

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