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أكبر صندوق سيادي في العالم يتخارج من شركتين مرتبطين بالمستوطنات الإسرائيلية

الخميس 20/مايو/2021 - 08:37 م
بوابة الفجر
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قرر المجلس التنفيذي للصندوق السيادي النرويجي، أكبر صندوق سيادي في العالم، استبعاد شركتين تعملان في فلسطين من استثمارات الصندوق على خلفية مشاركتهما في الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية بفلسطين.

وقال الصندوق، في بيان على موقعه الرسمي، إن المجلس التنفيذي قرر استبعاد شركتي Shapir Engineering and Industry Ltd و Mivne Real Estate KD Ltd نظرًا لوجود مخاطر غير مقبولة تتمثل في مساهمة الشركات في الانتهاكات المنهجية لحقوق الأفراد في المواقف أو الحروب أو النزاعات.

وأرجع الصندوق القرار، إلى توصيات مجلس الأخلاقيات باستبعاد الشركات على أساس أنشطة الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال الصندوق في بيانه إنه قرر أيضا استبعاد شركة Honeys Holdings Co Ltd بسبب انتهاكات لحقوق العمال في مصنعين تمتلكهما الشركة في ميانمار.

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