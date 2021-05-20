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أسعار الحديد تواصل التراجع خلال أبريل وتهبط لأدنى مستوى في 4 أشهر

الخميس 20/مايو/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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واصلت أسعار الحديد بالمملكة العربية السعودية انخفاضها للشهر الثالث على التوالي بنهاية أبريل/ نيسان 2021، مسجلة أدنى مستوى لها في 4 أشهر.

 

وكشفت إحصائية تستند لبيانات الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس، انخفاض متوسط سعر طن الحديد بالسعودية، بنسبة 2.76% وبما يعادل 95.96 ريالا خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي على أساس شهري.

 

وتراجع متوسط سعر الطن إلى 3377.76 ريالا، مسجلا أدنى مستوى في 4 أشهر منذ بلوغه 3006.59 ريالا في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2020، فيما بلغ 3473.72 ريالا في شهر مارس/ آذار الماضي.

 

وبلغ متوسط سعر الطن 3512.40 ريالا في شهر فبراير/ شباط 2021، مقابل 3558.07 ريالا للطن في يناير/ كانون الثاني.

 

وسجل متوسط سعر طن الحديد بالسعودية ارتفاعا بنحو 23.6% خلال شهر أبريل/ نيسان من عام 2021 مقارنة مع قيمته في الشهر المماثل من العام الماضي والبالغة 2733.80 ريالا، ليسجل زيادة بواقع 643.96 ريالا بالطن.

 

وارتفع متوسط سعر طن الحديد بالمملكة 371.17 ريالا في أول 4 أشهر من عام 2021، وبزيادة نسبتها 12.35% عن قيمته في نهاية العام الماضي.

 

ارتفاع جماعي بأسعار جميع الأنواع على أساس سنوي

 

وشهدت أسعار جميع أنواع الحديد بالسعودية ارتفاعا جماعيا خلال شهر أبريل/ نيسان 2021 على أساس سنوي بنسبة تزيد عن 20%.

 

وسجلت أسعار الحديد 8 مم وطني و10 مم وطني أعلى صعود على أساس سنوي؛ بنسبة 27.65% و27.46% على التوالي، ليبلغ سعرهما 3401.95 ريالا و3407.38 ريالا على الترتيب.

 

وحل في المرتبة الثانية أغلى الأنواع في المملكة حديد 6 مم وطني بنسبة زيادة 24.26% على أساس سنوي، ليبلغ سعره 4072.59 ريالا، مسجلا زيادة قيمتها 795.17 ريالا بالطن عن سعره في الشهر المماثل من عام 2020.

 

وزاد حديد التسليح 12 مم وطني بنسبة 21.63% إلى 3199.42 ريالا، وحديد 18 مم وطني بنحو 21.2% إلى 3184.64 ريالا.

 

وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار جميع الأنواع باستثناء حديد 6 مم وطني والذي سجل زيادة طفيفة بنسبة 0.06% مقارنة مع سعره في شهر مارس/ آذار الماضي والبالغ 4070 ريالا.

 

وسحل حديد التسليح 14 مم وطني أعلى انخفاض على أساس شهري بنسبة 3.88% مقارنة مع سعره البالغ 3321.86 ريالا في مارس/ آذار، يليه الحديد 12 مم وطني بانخفاض 3.8% مقارنة مع سعره البالغ 3325.87 ريالا.

 

أسعار الإسمنت

 

وسجل متوسط سعر الإسمنت انخفاضا للشهر التاسع على التوالي خلال أبريل/ نيسان، لهبط لأدنى مستوى في 10 أشهر.

 

وبلغ متوسط سعر كيس الإسمنت وزن 50 كجم 13.90 ريالا وهو أدنى متوسط منذ شهر يونيو/ حزيران 2020 عندما بلغ 13.43 ريالا، علما بأن متوسط السعر بلغ 13.94 ريالا في مارس/ آذار، و14.04 ريالا في فبراير/ شباط 2021.

 

وشهدت أسعار الإسمنت الأسود ارتفاعا خلال أبريل/ نيسان بنسبة 6.86% على أساس سنوي، إلى 14.79 ريالا للكيس وزن 50 كجم، لكنه انخفض بواقع 0.5% عن سعره في مارس/ آذار البالغ 14.87 ريالا.

 

وبالمثل، ارتفع سعر الإسمنت الأبيض 8.85% في أبريل/ نيسان على أساس سنوي، إلى 39.34 ريالا للكيس وزن 50 كجم، مقارنة مع 39.35 ريالا في مارس/ آذار، و36.14 ريالا في الشهر المماثل من 2020.

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