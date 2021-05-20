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عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة طلائع الجيش

الخميس 20/مايو/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها الفريق لقاء طلائع الجيش.

ويستضيف الزمالك نظيره طلائع الجيش في التاسعة مساء، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – حازم إمام

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمود عبد الرحيم “جنش” و حسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف “روقا” وسيف جعفر ومروان حمدي وأسامة فيصل.

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كارتيرون طلائع الجيش الزمالك

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