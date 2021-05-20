القليوبية تسجل 63 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات في 24 ساعة

سجلت محافظة القليوبية وفق بيان مديرية الصحة بالمحافظة 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية.



وجاءت مدينة ومركز بنها أعلي نسبة إصابة ب39 حالة ثم مركز طوخ 12 حالة ومركز القناطر 5 حالات، ومركز شبين القناطر حالتين وشرق شبرا وقها ومركز كفر شكر حالة واحدة لكل منهم، وغرب شبرا، والعبور، ومركز الخانكة صفر إصابة.



فيما سجلت القليوبية 8 حالات وفاة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد خلال ال24 الماضية ليرتفع عدد وفيات الكورونا بالمحافظة منذ بداية الجائحة وحتى الأن 1467 حالة وفاة.



وبحسب البيان فإن مستشفيات كفر شكر المركزي، وعزل قها وبنها التعليمي سجلت حالتين لكل منهم وحالة واحدة ببنها التعليمي فيما سجلت 9 مستشفيات ضمن منظومة عزل وعلاج مصابي كورونا بالمحافظة صفر وفيات.



وكشف البيان ان المتوفيين رجل و7 سيدات تراوحت أعمارهم بين 51 سنة و79 سنة من مراكز الخانكة، وبنها، والقناطر الخيرية، وقليوب، وشبين القناطر، وشرق شبرا، وطوخ.