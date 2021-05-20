تفاصيل اجتماع وكيل زراعة الفيوم بمديري إدارات التعاون والشئون والمتابعة

عقد الدكتور ربيع محمد مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، اجتماعا مع مديري ادارات التعاون الزراعي وإدارة الشؤن الزراعية وإدارة المتابعة الميدانية والرقابة بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، وذلك بحضور المهندس نصر محمود، مدير عام إدارة الخدمات الزراعية، وذلك لمناقشة ضرورة الإهتمام بعملية توزيع الأسمدة من الجمعيات إلى المزارعين ووصول الأسمدة إلى مستحقيها ومراعاة فحص مستندات الصرف والدقة في إزالة المساحات المتعدي عليها، وذلك وفقا للتعليمات المشددة لوزير الزراعة والاستاذ الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات.



حيث أصدر وكيل الوزارة قرارا بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة صرف الأسمدة برئاسة مدير عام الخدمات الزراعية بالمديرية وعضوية كل من المهندس عزت قنديل مدير عام التعاون والمهندس حمدي شعبان مدير ادارة الشؤن الزراعية والمهندسة وسام البحيري مدير المتابعه الميدانية والاستاذ عيد من الشؤن القانونية ومتابعة ايضا عدم الصرف علي الحيازات الوهميه أو التي تم البناء عليها

كما تم مناقشة الإدارات التعاونيه والتنسيق مع البنك الزراعي لتسليم كارت الفلاح بالجمعيات الزراعية.



وشدد وكيل الوزارة على رؤساء الجمعيات علي حث المزارعين علي استلام كارت الفلاح، وتم مناقشة ايضا الوارد والموزع والرصيد من الاسمده علي مستوي المحافظة والكميات المطلوبة من الجهات التي تم عقد بروتوكولات معها وتوزيعها على الجمعيات.



وأشار وكيل الوزارة بضرورة توصيل النت بالجمعيات وتوفير شاشات بكل جمعية.



ووجه وكيل الوزارة بالمرور المستمر علي الجمعيات الزراعية ورصد اَي مخالفه لتلك التعليمات وتحويلها فورا للتحقيق الي جهات التحقيق المعنية.

