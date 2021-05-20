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فوز مصر والبحرين في انطلاقة كأس العرب لكرة قدم الصالات

الخميس 20/مايو/2021 - 08:22 م
منتخب مصر للصالات
منتخب مصر للصالات
محمد جمال
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انطلقت منافسات النسخة الخامسة من كأس العرب لكرة قدم الصالات، اليوم الخميس، بمباراتين جمعت الأولى بين مصر وموريتانيا، والثانية بين البحرين والكويت، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى، على صالة د.حسن مصطفى بالعاصمة المصرية القاهرة.

في المباراة الافتتاحية حقق منتخب مصر فوزا بنتيجة 8-1، حيث أنهى الشوط الأول متقدما بـ6 أهداف لهدف، وسجل له كل من أحمد عبدالقادر ثنائية في الدقيقتين 4 و18، ومحمد فرج وخالد إبراهيم ومحمد سعيد ومحمد عبدالرازق بواقع هدف لكل منهم في الدقائق 6 و8 و17 و18على الترتيب، بينما جاء هدف موريتانيا بواسطة اللاعب أمحمد أمحمد في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني أضاف المنتخب المصري هدفين حملا توقيع عبدالرحمن معوض وخالد إبراهيم في الدقيقتين 2 و5.

وفي ثاني مباريات الجولة الأولى من نفس المجموعة، حقق منتخب البحرين فوزا على نظيره الكويتي بنتيجة 3-2.

وتقدم منتخب البحرين بـ3 أهداف حملت توقيع محمد عبدالله (هدفين) وجسام عنان في الدقائق 1 و9 و18 من عمر الشوط الأول، وفي النصف الثاني من المباراة قلص منتخب الكويت الفارق بثنائية اللاعب حمد العوضي في الدقيقتين 3 و8.

بتلك النتائج، يعتلي منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن البحرين، بينما يبقى منتخبا الكويت وموريتانيا في المركزين الثالث والرابع بدون رصيد.

وفي الجولة الثانية من المجموعة الأولى، يلتقي منتخب مصر مع الكويت، في الثالثة عصر يوم السبت المقبل، بينما يواجه منتخب موريتانيا نظيره البحريني في السادسة مساءً بالتوقيت المحلي.

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منتخب مصر الصالات الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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