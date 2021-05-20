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"الجعفراوي" مستشار مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية ضيفا علي كلية الآثار بالفيوم

الخميس 20/مايو/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
ريهام على
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استقبلت كلية الآثار بجامعة الفيوم، برئاسة الدكتور عاطف منصور، عميد الكلية الدكتورصلاح الجعفراوي، مستشار مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية علي هامش دعوته لحضور مناقشة رسالة الدكتوراة بقسم الآثار الإسلامية بالكلية للباحثة لبني صالح عبد المولي بعنوان (مظاهر الحياة الاجتماعية في مصر في القرنين (١٣-١٤ه١٩-٢٠م) في ضوء تصاوير المستشرقين "دراسة آثارية فنية ").

والتي تمت مناقشتها اليوم الخميس، بإشراف لجنة الإشراف والحكم الدكتور ابراهيم صبحي، استاذ الآثار الإسلامية ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والمشرف الرئيسي والدكتور أمين الرشيدي استاذ الآثار الإسلامية ورئيس قسم الآثار الإسلامية كلية الآثار جامعة الفيوم عضو اللجنة وبصحبة اساتذة الآثار الإسلامية الدكتور سامح البناء استاذ الآثار الاسلامية كلية الآداب - جامعة اسيوط عضو اللجنة.

والدكتور ربيع احمد سيد، استاذ الآثار الاسلامية كلية الآثارجامعة الفيوم مشرفا مشاركا وبحضور الدكتور شعبان الأمير استاذ ترميم وصيانة الآثار ومواد التراث ومدير وحدة ضمان الجودة كلية الآثار بجامعة الفيوم والدكتور احمد النمر، عضو المكتب العلمي لمعالي وزير السياحة والآثار ولفيف من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والباحثات بقطاع الدراسات العليا بالكلية.
"الجعفراوي" مستشار مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية ضيفا علي كلية الآثار بالفيوم
"الجعفراوي" مستشار مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية ضيفا علي كلية الآثار بالفيوم
"الجعفراوي" مستشار مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية ضيفا علي كلية الآثار بالفيوم
"الجعفراوي" مستشار مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية ضيفا علي كلية الآثار بالفيوم
"الجعفراوي" مستشار مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية ضيفا علي كلية الآثار بالفيوم
"الجعفراوي" مستشار مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية ضيفا علي كلية الآثار بالفيوم
"الجعفراوي" مستشار مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية ضيفا علي كلية الآثار بالفيوم
"الجعفراوي" مستشار مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية ضيفا علي كلية الآثار بالفيوم
"الجعفراوي" مستشار مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية ضيفا علي كلية الآثار بالفيوم
"الجعفراوي" مستشار مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية ضيفا علي كلية الآثار بالفيوم
"الجعفراوي" مستشار مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية ضيفا علي كلية الآثار بالفيوم
"الجعفراوي" مستشار مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية ضيفا علي كلية الآثار بالفيوم

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