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تعرف على تشكيل مباراة الاتحاد السكندرى والمصرى

الخميس 20/مايو/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
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أعلن حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة اليوم أمام المصرى البورسعيدى والمقرر لها فى التاسعة مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرون من عمر مسابقه الدورى الممتاز لكرة القدم . 

تشكيل الاتحاد:-
حراسة المرمى : محمد صبحى 

خط الدفاع : هشام صلاح ، داميون لوى ، محمود رزق ، السيد سالم 

خط الوسط : مروان عطيه ، حسام عاشور ، عبد الغنى محمد ، عبد السميع سيمو 

خط الهجوم : اوكوى ، روماريو . 

 
تشكيل المصري:-
حراسة المرمى : أحمد دعدور 

خط الدفاع : محمد عنتر ، أحمد شوشه ، فريد شوقى ،حسن على 

خط الوسط : كازادى كاسينجو ، كريم العراقى ، أحمد رفعت ، عمر كمال 

خط الهجوم : إيميكا ، إسلام صلاح 

ويحتل الفريق البورسعيدى المركز الثالث برصيد 36 نقطة متقدما بفارق 5 نقاط عن الفريق السكندرى الذى يأتى فى المركز الثامن .

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