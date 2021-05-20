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"المهن التمثيلية" تنعى فقيد الفن الراحل سمير غانم

الخميس 20/مايو/2021 - 08:26 م
سمير غانم
سمير غانم
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نعت نقابة المهن التمثيلية المصرية، الراحل الفنان الكوميدي الكبير سمير غانم، بكلمات مؤثرة، عقب الإعلان عن خبر وفاته متأثراً بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وفاة سمير غانم

وأصدرت  النقابة بياناً لنعي فقيد الفن سمير غانم قالت فيه: "تنعى نقابة المهن التمثيلية إلى جموع العالم العربى فى كل مكان، الفنان النجم العظيم الذى أضحكنا كثيرا الأستاذ سمير غانم".

المهن التمثيلية تنعى سمير غانم

وأضافت :"خالص العزاء إلى الفنانة دلال عبد العزيز وإلى الفنانتين دنيا سمير غانم وإيمى سمير غانم والفنان حسن الرداد والإعلامى رامى رضوان وإلى كل محبيه".

تدهور حالة سمير غانم الصحية

ورحل النجم الكبير سمير غانم عن عالمنا اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ84 عاماً، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، عقب إصابته بفيروس كورونا ما استدعى نقله إلى إحدى المستشفيات الكبرى.

سمير غانم يلفظ أنفاسه الأخيرة

وعانى الراحل سمير غانم من خلل فى وظائف الكلى، لينقل إلى غرفة العناية المركزة، قبل أن تتدهور حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

معلومات عن سمير غانم

ولد سمير غانم في الـ15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، والتي انحلت عام 1970 عقب وفاة الضيف أحمد.

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