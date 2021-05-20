سيميوني يستقر على تشكيل أتلتيكو مدريد ضد بلد الوليد

يحافظ دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، على نفس التشكيلة التي لعب بها مباراته الأخيرة، خلال المواجهة المرتقبة السبت المقبل في آخر جولات الليجا أمام بلد الوليد، مثلما ظهر في التدريبات، اليوم الخميس، والتي يطمح فيها لفوز يمنحه ثاني ألقابه في الليجا.





وينتظر فقط أن يعتمد سيميوني أمام بلد الوليد نفس طريقة اللعب 5-3-2 والتي ستشهد عودة خوسيه ماريا خيمينيز للتشكيل الأساسي، بعد 3 مباريات لم يشارك فيها جراء الآلام التي داهمته قبل 4 جولات أمام إلتشي، ليعوض غياب ستيفان سافيتش، قائد دفاع "الروخيبلانكوس" هذا الموسم والذي سيغيب عن مواجهة ملعب خوسيه ثوريا لحصوله على 5 بطاقات.





وسيعد هذا هو التغيير الوحيد على الأرجح بالفريق مقارنة بمباراته أمام أوساسونا (2-1) على واندا متروبوليتانو، بعيدا عن إمكانية تغيير سيميوني لمركز راؤول نييجيز، الذي قد يلعب في البداية كظهير متقدم.





بينما سيلعب كيران تريبييه في الجانب الآخر، رغم أنه شارك في التدريبات التكتيكية فقط الخميس وبعدها تدرب منفردا.





وينتظر أن يعتمد "التشولو" في تشكيلته على يانيك كاراسكو، أنخل كوريا ولويس سواريز في خط الهجوم، ماركوس يورنتي، كوكي ريسوركسيون في خط الوسط، وفيليبي مونتيرو وماريو إيرموسو كقلبي دفاع، إضافة للحارس السلوفيني المتألق يان أوبلاك.





ولم يتدرب اللاعب رينان لودي، رغم أن النادي المدريدي لم يعلن عن معاناته من أي إصابة، في انتظار ماذا سيفعل في آخر مران للفريق غدا الجمعة، قبل المواجهة المرتقبة على لقب الليجا.





ولايزال توماس ليمار مستبعدا من المران للإصابة في الفخذ الأيسر، التي تعرض لها أمام برشلونة في كامب نو، والتي أبعدته عن آخر مباراتين بالليجا أمام سوسيداد وأوساسونا.



