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مفاجآت بالجملة في قائمة بدلاء الزمالك أمام طلائع الجيش

الخميس 20/مايو/2021 - 08:30 م
كارتيرون
كارتيرون
الفجر الرياضي
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أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني قائمة بدلاء الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش في اللقاء المنتظر إقامته بعد قليل.

ويحتضن ملعب القاهرة الدولي مواجهة الزمالك وطلائع الجيش في المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء بدلاء الزمالك لمواجهة طلائع الجيش على النحو التالي:

محمود عبد الرحيم “جنش” في حراسة المرمى
حسام عبد المجيد 
حمزة المثلوثي 
أحمد فتوح 
محمود عبد العزيز 
محمد أشرف “روقا” 
سيف جعفر 
مروان حمدي 
أسامة فيصل.

وبدأ كارتيرون مباراة الطلائع بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – حازم إمام

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري


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