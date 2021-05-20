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تداول 40 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الاحمر

الخميس 20/مايو/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
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اعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانى الهيئة (4) سفن وتم تداول (40000) طن بضائع و(281) شاحنة حيث شملت حركة الواردات (1400) طن بضائع و(185) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (38600) طن بضائع و(96) شاحنة بضائع .

ويشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينة دليلة بينما تغادر السفينة Santy وعلى متنها 37 الف طن فوسفات متجهة للهند وثلاث سفن أخرى وهى محبة ، نما اكسبريس ، بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى محبة ، الرياض ، نما اكسبريس وغادرت العبارة الرياض

كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية للسفينة سينا ( وصول وسفر ) .

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