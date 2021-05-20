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فنان يكشف آخر ما كان يفعله معه سمير غانم قبل وفاته

الخميس 20/مايو/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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نعى الفنان محمد محمود، الفنان سمير غانم الذي وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، قائلا: "النهاردة أسوء يوم في حياتي.. وفاة سمير غانم أمر محزن جدا وصدمة".


وأشار "محمود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه يعمل مع سمير غانم من التسعينيات، معلقا: "كان عشرة عمري"، وكان يربطه به علاقة شخصية وفنية، مضيفا: "سمير غانم كان خير لأبعد الحدود، مكنش بيزعل من حد، ومشفتش حد في بساطته وتواضعه".


وأضاف الفنان محمد محمود، "لحد أول رمضان كان بيبعتلي حاجات تضحك على الواتساب، كان بيحب يفرح، ويكون مبسوط ويبسط الناس".

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