Advertisements

"الكهرباء" تكشف حقيقة ارتفاع الأسعار (فيديو)

الخميس 20/مايو/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements


قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن أسعار شرائح الكهرباء ثابتة منذ يوليو الماضي، ولا تتغير أسعار الكهرباء باختلاف نوع العداد، ولكن يتم ذلك طبقا لاستخدام المستهلك سواء كان منزلي أو تجاري أو صناعي أو زراعي، وغير ذلك، حسب الأسعار الرسمية المعلنة رسميا في الوقائع المصرية.

وأضاف "حمزة" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه كلما زاد استهلاك الفرد، كلما انتقلت الشريحة إلى أخرى أعلى، والعداد المسبوق الدفع له مزايا كبيرة جدا، حيث يساعد المستهلك على متابعة استهلاكه والتحكم فيه.

ونفى "متحدث الكهرباء" ما تم تداوله عن ارتفاع أسعار الكهرباء أو محاسبة بعض العدادات بطريقة مختلفة عن الأخرى، موضحا أن خريطة الأسعار ثابتة ومعروفة سواء للعدادات مسبوقة الدفع أو الأخرى القديمة، موضحا أن الأشخاص الذين تحولوا لاستخدام العدادات مسبوقة الدفع تمكنوا من التوفير عن المعدل الذي كانوا يستهلكونه مسبقًا، مؤكدا أن نسبة من المواطنين رصدت انخفاض قيمة ما يدفعونه بعد استخدامهم للعدادات مسبوقة الدفع.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فواتير الكهرباء شرائح الكهرباء ترشيد استهلاك الكهرباء اسعار الكهرباء

أخبار تهمك

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ 33 دقيقة

فنان يكشف آخر ما كان يفعله معه سمير غانم قبل وفاته

منذ ساعة و 26 دقيقة

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

قرار عاجل من المتحدة للخدمات الإعلامية بعد رحيل سمير غانم

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف علي تفاصيل جنازة الفنان الراحل سمير غانم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الصفقة الكبرى توافق على الانضمام إلى الأهلي

منذ ساعتين

عاجل| الصحة المصرية تخصص 500 ألف دولار لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة لفلسطين

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ يوم

عاجل - الزمالك يُنهي أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة

عاجل.. تعرف السبب الحقيقي لوفاة سمير غانم

منذ ساعتين و 26 دقيقة

كارتيرون يقدم صفقة كبرى على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

غدًا.. بدء تطبيق التعريفة الجديدة لشرائح الكهرباء

أبرزها الخط الساخن.. طرق التقدم بالشكوي لوزارة الكهرباء

الكهرباء تستهدف جمع ٣ مليارات جنيه من سرقة التيار.. وقانون التصالح والعدادات الكودية "كلمة السر"

الكهرباء: لا غرامات على زيادة الاستهلاك (فيديو)

المتحدث بأسم الكهرباء: نظام المحاسبة في العداد مسبق الدفع لا يختلف عن التقليدي

حقيقة اختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقاً لنوع العداد المستخدم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:50 م

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

عاجل| الصحة المصرية تخصص 500 ألف دولار لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة لفلسطين

08:51 م

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

05:23 م

عاجل - الصفقة الكبرى توافق على الانضمام إلى الأهلي

08:01 م

عاجل.. تعرف السبب الحقيقي لوفاة سمير غانم

07:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله