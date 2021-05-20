مصر تشارك في الدورة 41 لـ(الفيتور) بالعاصمة الإسبانية مدريد

افتتحت أمس الدورة 41 للمعرض الدولي للسياحة والسفر (الفيتور) بالعاصمة الإسبانية مدريد، والمُقام في الفترة من 19 إلى 23 مايو الجاري، بمشاركة 60 دولة، تحت شعار”من أجل تفعيل السياحة".



وشاركت وزارة السياحة والآثار بوفد من القطاع السياحي برئاسة أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والذي افتتح الجناح المصري بالمعرض، بحضور السفير عمر سليم سفير مصر في مدريد، والأستاذ ماجد أبو سديره رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة، وعدد من أعضاء السفارة المصرية.



وأكد يوسف على أن مشاركة مصر في مثل تلك الفعاليات السياحية الدولية الهامة لها بالغ الأثر في الترويج للمقصد السياحي المصري، خاصة وأن الفيتور معرض سنوي دولي يعد بمثابة قاعدة تجمع بين العديد من القائمين على صناعة السياحة والطيران والمستثمرين ورجال الأعمال وخبراء المجال من مختلف دول العالم، مما يعمل على تعزيز المكانة المصرية في الأسواق الإسبانية والأوروبية، ويفتح آفاقاً جديدة لتعزيز المنتج السياحي المصري.



وأضاف يوسف أنه من المقرر أن يشهد المعرض عددًا كبيرًا من الفعاليات والمؤتمرات والندوات والجلسات وورش العمل الحضورية والافتراضية.



وسيتم تركيز المناقشات هذا العام على أحدث المقترحات المطروحة والآليات المعتمدة لتنمية وتطوير القطاع السياحي في ضوء مستجدات ظروف جائحة فيروس كورونا.



والدعوة إلى ضرورة التعايش مع الوضع القائم، والخطوات اللازمة للمضي قدمًا في ظل تحديث البروتوكولات الصحية اللازمة لاستئناف النشاط السياحي.



وتحديد الاستراتيجيات الجديدة وخطط العمل السياحية العالمية، وكيفية اعتبار اللقاحات ضد فيروس كورونا جزءًا من نهج منسق لاستئناف السياحة.



إضافة إلى توسيع حملات التطعيم في ظل تقدم مؤشرات التعافي العالمية، بجانب توجيه الجهود التي تبذل لاستعادة الثقة في السياحة والسفر.