عاجل| الصحة المصرية تخصص 500 ألف دولار لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة لفلسطين

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على التوافق بين أعضاء المكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب على تخصيص حوالي 500 ألف دولار لسرعة تلبية جميع الاحتياجات الطبية العاجلة لدولة فلسطين الشقيقة من حساب الصندوق العربي للتنمية الصحية على أن تتولى وزارة الصحة المصرية بتوفير الدعم العيني من الاحتياجات الطبية بما يعادل المبلغ المقرر، وإرسالها إلى دولة فلسطين باسم جامعة الدول العربية.



جاء ذلك خلال ترؤس الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، اجتماع المكتب التنفيذي لأعمال الدورة العادية الـ 55 لمجلس وزراء الصحة العرب، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بمشاركة السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والأمانة الفنية لجامعة الدول العربية، ووزراء الصحة العرب أعضاء المكتب التنفيذي.



ونظرًا للظروف الاستئنائية التي تمر بها دولة فلسطين، حرصت الدكتورة هالة زايد، على أن تتقدم الدكتورة مي الكلية، وزيرة الصحة بدولة فلسطين، خلال الاجتماع بإلقاء الكلمة الأولى، لاستعراض التحديات التي تواجه المنظومة الصحية بفلسطين، والوقوف على تطورات الأوضاع بالدولة الشقيقة، والتي أكدت خلالها أهمية تضامن الدول العربية لإعادة بناء النظام الصحي بفلسطين الذي يمر بأزمات حقيقة على مدار عقود مضت.