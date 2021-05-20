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بعد وفاته.. سر بكاء سمير غانم بسبب الراحل محمود عبد العزيز

الخميس 20/مايو/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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رحل عن عالمنا اليوم الفنان الكبير سمير غانم بعد صراع مع المرض، وحرص معظم نجوم الوطن العربي على نعيه بكلمات مؤثرة.


وفي عام 2016، خلال مداخلة تليفزيونية سابقة للفنان الراحل سمير غانم، بكى بشدة على الهواء مباشرة بسبب وفاة رفيق العمر الفنان الراحل محمود عبد العزيز.


وبدأ الفنان سمير غانم قائلا: «مش عارف أقولك إيه، مش عارف، صديق وأخ َفنان، يا حول الله يارب».


وتابع: «طبعا بعزي العالم والوطن العربي كله في وفاة فنان زي ده، ربنا يصبر أهله، وأولاده».


وعما كان يمثله له الفنان محمود عبد العزيز، قال سمير غانم: «محمود أصلا كان دفعتي، إحنا كنا دفعة واحدة في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، من وقتها وإحنا مع بعض، ومكانش يهمه إلا شغله لكن في حياته الطبيعية إنسان بشوش وطيب وجدع ويخدم، من الإسكندرية الجدعان».


واختتم: «صعب تلاقي واحد زي محمود عبد الغرير دلوقتي، وأنا زعلان إنه مات وسابني، ولسة دلال كانت معاه في المستشفى هتلاقيها صدمت، وكنت بقولها روحي إنتي وتطمنيني وشفت بالصدفة الخبر في التليفزيون قدامي انهرت».

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