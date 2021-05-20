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عادل إمام ينعى رفيق دربه سمير غانم بكلمات حزينة

الخميس 20/مايو/2021 - 08:50 م
سمير غانم
سمير غانم
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نعى الفنان عادل إمام "الزعيم"، صديقه الراحل سمير غانم، الذي توفى اليوم الخميس، عن عمر ناهز الت84 عاماً بعد تدهور حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا.

عادل إمام ينعى سمير غانم

ونعى عادل إمام الفنان سمير غانم بكلمات حزينة كتبها على حسابه الرسمي عبر "فيس بوك" قال فيها: "مع السلامة يا سمير.. مع السلامة يا حبيبي.. هتوحشني أوي".

صورة عادل إمام وسمير غانم

ونشر الزعيم صورة تجمعه بالنجم الراحل سمير غانم، وهما في مرحلة الشباب، وأخري بعدما تقدما بهما العمر، وكانت منذ أسابيع قليلة.

تفاصيل جنازة سمير غانم

ومن جانبه، أعلن الإعلامى رامى رضوان زوج ابنة الراحل سمير غانم دنيا، أن تشييع جنازة الفنان الكبير سمير غانم، ستكون غدًا من مسجد المشير بالتجمع الخامس بعد صلاة الجمعة، مضيفا أن الجثمان سيوارى الثرى بمدافن مدينة الوفاء والأمل.

تدهور حالة سمير غانم الصحية

ورحل النجم الكبير سمير غانم عن عالمنا اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ84 عاماً، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، عقب إصابته بفيروس كورونا ما استدعى نقله إلى إحدى المستشفيات الكبرى.

سمير غانم يلفظ أنفاسه الأخيرة

وعانى الراحل سمير غانم من خلل فى وظائف الكلى، لينقل إلى غرفة العناية المركزة، قبل أن تتدهور حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

معلومات عن سمير غانم

ولد سمير غانم في الـ15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، والتي انحلت عام 1970 عقب وفاة الضيف أحمد.

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