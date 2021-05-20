عاجل - الزمالك يُنهي أولى صفقاته الصيفية





وافق محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم لفريق سيراميكا كليوباترا، على العودة إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





كما رحب مسئولو سيراميكا كليوباترا ببيع محمد إبراهيم حال وجود عرض مميز له، في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب منذ بداية الموسم الجاري.





كما يعتبر محمد إبراهيم مرشح وبقوة للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.





ويبحث الزمالك عن صانع ألعاب مميز لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ليحل محل يوسف أوباما والذي يرغب في خوض تجربة الاحتراف الخارجية.



