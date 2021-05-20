برشلونة يستعد لآخر جولات الدوري الإسباني

يخوض نادي برشلونة تدريبات اليوم الخميس، عقب الحصول على راحة لمدة يومين ضمن الاستعدادات لمواجهة إيبار بالجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.





وغاب عن تدريب اليوم، الذي قاده المدرب الهولندي رونالد كومان، اللاعب بيدري بإذن من الجهاز الفني.





وسيواجه الفريق الكاتالوني فريق إيبار يوم السبت المقبل على ملعب إيبوروا في آخر جولات المسابقة وذلك بعدما فقد "البرسا" آمال حصد اللقب عقب خسارته في الجولة الماضية أمام سيلتا فيغو بنتيجة (1-2)، حيث يحتل حالياً المركز الثالث برصيد 76 نقطة بفارق 7 نقاط عن المتصدر، أتلتيكو مدريد، و5 نقاط عن الوصيف، ريال مدريد.



