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طارق شوقي ناعيًا سمير غانم: "أسرته 400 مليون عربي وليس إيمي ودنيا ودلال فقط"

الخميس 20/مايو/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نعى الناقد الفني طارق الشناوي، الفنان الراحل سمير غانم، قائلًا إن أسرة سمير غانم 400 مليون عربي وليس إيمي ودنيا ودلال فقط.

وأضاف "الشناوي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن سمير غانم صنع أسطورة سمير غانم، معلقًا: "سمير غانم صنع نفسه بنفسه، وكان أهم فنان ارتجالي".

وأكد أن سمير غانم كانت لديه القدرة على الارتجال لا توجد لدى أي فنان آخر، موضحًا أن سمير غانم لم يحقق النجاح في السينما لأن كاميرا السينما قللت من قدرته على الارتجال.

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