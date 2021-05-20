Advertisements

صندوق النقد يدرس خطط تونس للإصلاح الاقتصادي وبرنامجا تمويليا

الخميس 20/مايو/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قال صندوق النقد الدولي إنه على تواصل وثيق مع السلطات التونسية لفهم التفاصيل الفنية لخططها للإصلاح الاقتصادي وهو ما سيكون خطوة مهمة صوب طلب تونس برنامجا تمويليا من الصندوق.

 

وقال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق أثناء مؤتمر صحفي "نقف على أهبة الاستعداد لدعم تونس وشعبها من أجل التعامل مع التحديات التي يواجهونها، مثل تداعيات كوفيد، وللعودة إلى مسار تعاف شامل مترع بالوظائف ولاستعادة أوضاع مالية تكون قابلة للاستمرار".

 

وأوضح رايس أن الصندوق تلقى طلب تونس لبرنامج تمويلي أثناء زيارة المسؤولين التونسيين واشنطن في وقت سابق هذا الشهر، وأعقب ذلك تقديم خططهم للإصلاح الاقتصادي.

 

وقال المتحدث إن "مناقشاتنا الفنية منصبة حاليا على فهم تفاصيل هذه الخطة".

 

ولم يذكر موعدا للانتهاء من التقييم ولا الحجم المحتمل لبرنامج من الصندوق.

 

وكان وزير الاقتصاد التونسي علي الكعلي قال هذا الأسبوع إن الوضع المالي للبلاد حرج، وتوقع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد في غضون ثلاثة أشهر، وهو إطار زمني أقصر من المعتاد.

 

وتصاعدت ديون تونس وانكمش اقتصادها 8.8 بالمئة بينما بلغ عجزها المالي 11.4 بالمئة، وهي تجري محادثات مع مقرضين محتملين آخرين، من بينهم قطر، للمساعدة في تمويل الميزانية العامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صندوق النقد تونس

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ يوم

فنان يكشف آخر ما كان يفعله معه سمير غانم قبل وفاته

منذ ساعة و 25 دقيقة

قرار عاجل من المتحدة للخدمات الإعلامية بعد رحيل سمير غانم

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يقدم صفقة كبرى على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يُنهي أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الصفقة الكبرى توافق على الانضمام إلى الأهلي

منذ ساعتين

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ نصف ساعة

تعرف علي تفاصيل جنازة الفنان الراحل سمير غانم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| الصحة المصرية تخصص 500 ألف دولار لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة لفلسطين

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. تعرف السبب الحقيقي لوفاة سمير غانم

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

تونس وصندوق النقد الدولي: إتفاق حول المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي

دعوات دولية لمساعدة دول افريقيا على مواجهة كورونا

صندوق النقد يحث تونس على خفض فاتورة الأجور

صندوق النقد الدولي: تونس لم تطلب تمويلا جديدا بعد

تونس تطلب برنامجا تمويليا من صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي يبحث طلب القرض التونسي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:50 م

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

عاجل| الصحة المصرية تخصص 500 ألف دولار لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة لفلسطين

08:51 م

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

05:23 م

عاجل - الصفقة الكبرى توافق على الانضمام إلى الأهلي

08:01 م

عاجل.. تعرف السبب الحقيقي لوفاة سمير غانم

07:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله