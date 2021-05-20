مصر تفوز بذهبية وفضية في اليوم الأول للبطولة الإفريقية للجودو بالسنغال

فاز احمد علي عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني للجودو وزن ٦٦ كيلو جراما بالمركز الأول و الميدالية الذهبية في اليوم الأول للبطولة الأفريقية للكبار التي تستضيفها العاصمة السنغالية دكار حتي يوم ٢٤ مايو الجاري ، كما فاز اللاعب يسري سامي بالمركز الثاني و الميدالية الفضية لوزن ٦٠ كيلو جراما .





تضم بعثة منتخبنا الوطني التي تشارك في البطولة ١٢ فردا برئاسة الدكتور شريف هنوهم رئيس جهاز المنتخبات الوطنية للجودو و معه المدربان عاطف مصطفي و محمد سعد ، و حكمان مرافقان هما تامر عبد الفتاح و محمد مطيع بالإضافة إلي ٧ لاعبين بواقع ٦ لاعبين و هم يسري سامح وزن ٦٠ كيلو جراما ، و احمد علي وزن ٦٦ كيلو جراما ، و علي عيد و عبد الرحمن عبد الغني وزن ٧٣ كيلو جراما و محمد علي عبد العال وزن ٨١ كيلو جراما و عبد الله عثمان وزن ٩٠ كيلو و لاعبة واحدة هي سلمي سامر وزن ٦٣ كيلو .





وتشارك مصر في البطولة بمجموعة من اللاعبين الشباب لضخ دماء جديدة لصفوف المنتخب الأول كما يشارك منتخبنا في البطولة التي يحمل لقبها بعد الفوز ب تسع ميداليات منها خمس ذهبيات في إنجاز لم يتحقق لرياضة الجودو المصري من قبل .





وقد أثني المهندس مطيع فخر الدين الزهوي رئيس الإتحاد المصري للجودو و رئيس الإتحاد الافريقي للسومو المتواجد مع البعثة بأداء اللاعبين المصريين في اليوم الأول في البطولة رغم قوة المنافسة من دول الشمال الإفريقي ، ولاعبي الدولة المنظمة ، مشيرا إلي أن شباب الجودو المصري يسعون الي صنع تاريخ أفريقي للجودو المصري علي الأراضي السنغالية



