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مصر تفوز بذهبية وفضية في اليوم الأول للبطولة الإفريقية للجودو بالسنغال

الخميس 20/مايو/2021 - 09:09 م
بطولة افريقيا للجودو
بطولة افريقيا للجودو
الفجر الرياضي
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فاز احمد علي عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني للجودو  وزن ٦٦ كيلو جراما بالمركز الأول و الميدالية الذهبية في اليوم الأول للبطولة الأفريقية للكبار التي تستضيفها العاصمة السنغالية دكار حتي يوم ٢٤ مايو الجاري ، كما فاز اللاعب يسري سامي بالمركز الثاني و الميدالية الفضية لوزن ٦٠ كيلو جراما .

 تضم بعثة منتخبنا الوطني التي تشارك في البطولة ١٢ فردا برئاسة الدكتور شريف هنوهم رئيس جهاز المنتخبات الوطنية للجودو و معه المدربان عاطف مصطفي و محمد سعد ، و حكمان مرافقان هما تامر عبد الفتاح و محمد مطيع بالإضافة إلي ٧ لاعبين بواقع ٦ لاعبين و هم يسري سامح وزن ٦٠ كيلو جراما ، و احمد علي وزن ٦٦ كيلو جراما ، و علي عيد و عبد الرحمن عبد الغني وزن ٧٣ كيلو جراما و محمد علي عبد العال وزن ٨١ كيلو جراما و عبد الله عثمان وزن ٩٠ كيلو و لاعبة واحدة هي سلمي سامر وزن ٦٣ كيلو .

وتشارك مصر في البطولة بمجموعة من اللاعبين الشباب لضخ دماء جديدة لصفوف المنتخب الأول كما يشارك منتخبنا في البطولة التي يحمل لقبها بعد الفوز ب تسع ميداليات منها خمس ذهبيات في إنجاز لم يتحقق لرياضة الجودو المصري من قبل .

وقد أثني المهندس مطيع فخر الدين الزهوي رئيس الإتحاد المصري للجودو و رئيس الإتحاد الافريقي للسومو المتواجد مع البعثة بأداء اللاعبين المصريين في اليوم الأول في البطولة رغم قوة المنافسة من دول الشمال الإفريقي ، ولاعبي الدولة المنظمة ، مشيرا إلي أن شباب الجودو المصري يسعون الي صنع تاريخ أفريقي للجودو المصري علي الأراضي السنغالية

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