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رئيس جامعة الفيوم: اعتبارًا من العام القادم تسجيل 19 درجة علمية ومنح 20 دارس بالدراسات العليا بالجامعة مكافأة مالية

الخميس 20/مايو/2021 - 09:16 م
بوابة الفجر
ريهام على
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عقد مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم جلسته رقم (١٦٨) برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وبحضور أعضاء المجلس الموقر.

وقد صرح رئيس الجامعة، بأن المجلس قد وافق في اجتماعه على العديد من الموضوعات، من أهمها: اعتماد قيد وتسجيل ١٩ درجة علمية بواقع ١٥ ماجستير، و٤ دكتوراه، بالكليات المختلفة والموافقة على تفعيل عدد من برامج الدراسات العليا الجديدة بكلية الآداب، اعتبارًا من العام الدراسي القادم.

والموافقة على شطب قيد عدد من الدارسين بالكليات المختلفة لأسباب متنوعة والتصديق على منح عدد ٢٠ دارس مقيد بالدراسات العليا بالجامعة مكافأة مالية مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، كمنحة مالية للمساهمة في إجراء الأبحاث الخاصة بهم.
رئيس جامعة الفيوم: اعتبارًا من العام القادم تسجيل 19 درجة علمية ومنح 20 دارس بالدراسات العليا بالجامعة مكافأة مالية
رئيس جامعة الفيوم: اعتبارًا من العام القادم تسجيل 19 درجة علمية ومنح 20 دارس بالدراسات العليا بالجامعة مكافأة مالية
رئيس جامعة الفيوم: اعتبارًا من العام القادم تسجيل 19 درجة علمية ومنح 20 دارس بالدراسات العليا بالجامعة مكافأة مالية
رئيس جامعة الفيوم: اعتبارًا من العام القادم تسجيل 19 درجة علمية ومنح 20 دارس بالدراسات العليا بالجامعة مكافأة مالية
رئيس جامعة الفيوم: اعتبارًا من العام القادم تسجيل 19 درجة علمية ومنح 20 دارس بالدراسات العليا بالجامعة مكافأة مالية
رئيس جامعة الفيوم: اعتبارًا من العام القادم تسجيل 19 درجة علمية ومنح 20 دارس بالدراسات العليا بالجامعة مكافأة مالية
رئيس جامعة الفيوم: اعتبارًا من العام القادم تسجيل 19 درجة علمية ومنح 20 دارس بالدراسات العليا بالجامعة مكافأة مالية
رئيس جامعة الفيوم: اعتبارًا من العام القادم تسجيل 19 درجة علمية ومنح 20 دارس بالدراسات العليا بالجامعة مكافأة مالية
رئيس جامعة الفيوم: اعتبارًا من العام القادم تسجيل 19 درجة علمية ومنح 20 دارس بالدراسات العليا بالجامعة مكافأة مالية
رئيس جامعة الفيوم: اعتبارًا من العام القادم تسجيل 19 درجة علمية ومنح 20 دارس بالدراسات العليا بالجامعة مكافأة مالية

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