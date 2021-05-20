موجز البرلمان| اقتراح بوضع أجهزة استشعار ومراقبة خطوط السكك الحديدية لمجابهة سرقتها

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:





• اقتراح بوضع أجهزة استشعار ومراقبة خطوط السكك الحديدية لمجابهة سرقتها



تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن بوضع أجهزة إستشعار ومراقبة خطوط السكك الحديدية لمجابهة سرقتها، موضحا أنه في ضوء المساعي التي تقوم بها الدولة المصرية وقيادتها السياسية الحكيمة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وحكومتها المتمثلة في وزارة النقل بشأن تطوير ورفع كفاءة قطاع السكك الحديدية، فإننا نقترح على سيادتكم إستحداث اسلوب تقني وفني جديد لمكافحة والحد من إنتشار ظاهرة سرقة قضبان السكك الحديدية الذي إنتشر وبشدة في الاونة الأخيرة وهو نظام أجهزة الإستشعار أو الـ " سينسور " الذي يمكنه أن يعطي إنذارًا فوريًا لمسئولي التحكم والتشغيل والأجهزة الأمنية بأن هناك خلل طارئ في تلك القضبان، وهو يسهل عملية رصد وإلقاء القبض على من يقوم بتلك الجرائم إلى جانب منع ما قد يقع من حوادث لا قدر الله بسبب ذلك الأمر.



واردف هشام الجاهل أنه وطبقا لأخر الأنباء والمعلومات الواردة إلينا أن خسائر السكة الحديد بلغت 29 مليون جنيه في 6 شهور فقط بخلاف خسائر الإيرادات من الشركات المستخدمة للخط والتي تصل إلي 150 ألف جنيه خلال 6 شهور جراء تلك الظاهرة.



وأشار إلى أن معدل السطو على قضبان ذلك الخط يتراوح بين حادثين و13 حادثًا شهريًا بإجمالي 34 حالة سطو في 6 شهور، حيث وقع 13 حادثة سطو خلال شهر مارس الماضي 2021 من جانب عصابات قامت بسرقة 1000 قاعدة خشبية " فلنكات " و1500 مسمار و1500 مقبض حديدي، و6 آلاف وردة ربط بين القضيب والقاعدة بلغت قيمتها ما يقرب من نصف مليون جنيه.



وتطرق إلى أخطر ما ارتكبته هذه العصابات فقد وقع في 5 يونيو الماضي عندما قامت العصابات بسرقة 440 مترًا من القضبان باستخدام أسطوانات أوكسجين لقطع القضبان و340 قاعدة خشبية و500 مسمار و680 مقبضًا حديديًا و680 وردة، مما نتج عن ذلك تحطم قطار نقل الفوسفات بالكامل في منتصف الشهر نفسه الذي جرت فيه عمليات السطو وكان القطار مكونًا من جرار و13 عربة تزيد قيمتها علي 50 مليون جنيه



كما أشارت المعلومات إلي أن عمليات السطو التي بدأت يوم 5 يونيو الماضي كانت متفرقة، فهي بدأت من الكيلو 87.8 إلي الكيلو 87.9 وفي يوم 86 من الكيلو 37 إلي الكيلو 40 وفي يوم 156 في المحطة الكيلو 97 وفي يوم 256 كانت عمليات السطو من الكيلو 36 إلي الكيلو 40.



وطالب عضو مجلس النواب بوضع أجهزة إستشعار ومراقبة عن بُعد على طول كافة خطوط السكك الحديدية من أجل مجابهة إنتشار ظاهرة سرقة قضبان السكك الحديد والمهام التابعة لها.





• مقترح برلماني لتوفير خدمات الشهر العقاري للمصريين بالخارج إلكترونيا



تقدمت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب، طلب إبداء اقتراح برغبة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن توفير خدمات الشهر العقاري للمصريين بالخارج إلكترونيا، مؤكدة ان عدد المصريين المقيمين بخارج الإقليم المصري لما يقرب من 15 مليون مصري.



واوضحت حلاوة، خلال البيان الصادر لها، ان تلك الشريحة العريضة من أبناء الوطن يواجهون العديد من المشكلات والمعوقات التي تتعلق بالإجراءات الخاصة بتعاملات الشهر العقاري، خاصة في ظل الإنتشار الكبير لجائحة وباء فيروس كورونا المستجد covid-19 على مستوى العالم.





واشارت عضو مجلس النواب، إلى ان هناك عدة أسباب ومنها على سبيل المثال لا الحصر لضرورة تطبيق هذا النظام ابرزها تخفيف الضغط على السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، والحفاظ على عدم وجود تجمعات بين المصريين بالخارج حفاظًا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن توفير الجهد والوقت المبذول في إنهاء تلك الإجراءات سواء من موظفي السفارات أو القنصليات أو من المصريين المقيمين بالخارج.



• برلمانية: تطبيق اتكلم عربي الالكتروني فرصة جديدة لتعلم الاجيال الناشئة اللغة العربية



أشادت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، باطلاق وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، التطبيق الإلكتروني "اتكلم عربي" بالتعاون مع "نهضة مصر"، مؤكدة انها فرصة لجميع الاجيال الناشئة بالخارج لتعلم اللغة العربية.



وأوضحت عبد الحليم، خلال البيان الصادر لها، ان هذا التطبيق يحافظ بشكل كبير على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج، فضلا عن الاعتماد على أحدث طرق التعلم التفاعلية، وتقديم تجربة معايشة متكاملة لثقافتنا المصرية وعاداتنا وتقاليدنا.



وشددت عضو مجلس النواب، على أنَّ هذا التطبيق جرس إنذار للجميع للحفاظ على اللغة والهوية المصرية، كما انها تهدف إلى ربط المصريين المقيمين بالخارج ودعم هويتهم الوطنية المصرية، من خلال تعلم اللهجة المصرية واللغة العربية بحيث لا تصبح اللغة عائقا للتواصل بينهم وبين أهلهم في الداخل.