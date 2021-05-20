استعاد اتحاد جدة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، بعدما حقق فوزاً ثميناً 2-1 على مضيفه أبها اليوم الخميس في الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة.



وارتفع رصيد الاتحاد، الذي تعادل في مباراتيه الماضيتين بالمسابقة مع الباطن وضمك، إلى 50 نقطة في المركز الثالث، محققاً انتصاره الثاني في مبارياته الخمس الأخيرة في المسابقة.



في المقابل، توقف رصيد أبها، الذي نال خسارته الـ14 في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 34 نقطة في المركز الثاني عشر.



وبادر الصربي أليكساندر بريوفيتش بالتسجيل مبكراً لمصلحة الاتحاد في الدقيقة السابعة، لكن صالح العمري تعادل لأبها في الدقيقة 35 من ركلة جزاء.



وأعاد عبدالإله المالكي التقدم للاتحاد من جديد، بتسجيله الهدف الثاني للفريق الملقب بـ"العميد" في الدقيقة 42، ليقود فريقه لإنهاء سلسلة انتصارات أبها التي استمرت خلال المواجهات الثلاث الأخيرة التي جمعت بين الفريقين بالبطولة.