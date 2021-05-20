رئيس اقتصادية الشيوخ يكشف تفاصيل مشروع قانون الصكوك

قال الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ناقشت مشروع قانون الصكوك من قبل.



وأضاف "سري الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن مجلس النواب سيناقش مشروع قانون الصكوك في جلسته العامة قريبًا.



وأكد أن صدور قانون الصكوك أصبح حتميًا، لافتًا إلى أن حجم إصدارات الصكوك في العالم 2.7 تريليون دولار، منوهًا بأن وزارة المالية هي الجهة الوحيدة المختصة بإصدار الصكوك وهي الضامن لها.



وأوضح أن الصك يعتبر أداة تمويل وليس أداة دين، لافتًا إلى أن الصكوك الإخوانية كانت تمنح الحق لصاحب الصك في تملك المشروع.

