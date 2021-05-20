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هاري كين يصدم جماهير توتنهام

الخميس 20/مايو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
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قال هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير إنه يريد الاجتماع مع دانييل ليفي رئيس النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في إشارة قوية لرغبته في المغادرة.

وتحدث كين في مقابلة مع غاري نيفيل عبر يوتيوب "إنها لحظة في مسيرتي يجب أن أتدخل فيها وأرى أين أنا وكيف أشعر وما أفضل خيار لي ولمسيرتي".

وتكهنت وسائل إعلام بريطانية بأن كين، الذي يلعب في صفوف توتنهام منذ صعوده من أكاديمية الناشئين، طلب الرحيل عن النادي لرغبته في الفوز بألقاب والمنافسة في دوري أبطال أوروبا.

ويمتد عقد كين مع النادي اللندني حتى 2024 وقد تكون هذه مشكلة للأندية الراغبة في التعاقد مع المهاجم البالغ عمره 27 عاما والذي تقدر قيمته بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني.

وردا على إن كان أمام مفترق طرق بمسيرته قال كين "أعتقد ذلك وبالتأكيد ستكون هناك مناقشات مع النادي. أريد لعب أكبر المباريات وفي هذا الموسم أشاهد دوري الأبطال وأندية إنجليزية تنافس بشكل مذهل وهذه هي المباريات التي أود خوضها".

وتابع ثاني أفضل هداف في تاريخ توتنهام برصيد 220 هدفا "بالتأكيد في هذه المرحلة من مسيرتي يجب أن أتفاعل وأرى موقفي وأن أجري محادثة جيدة وصادقة مع الرئيس وأتمنى أن تتم هذه المحادثة. علاقتنا جيدة دائما لكنني لست واثقا كيف ستسير المحادثة. ربما يرغب في بيعي وقد لا يمانع في البيع إذا كان سيحصل على 100 مليون".

وواصل "قضيت هنا 16 عاما لذا أتمنى أن يكون النقاش صادقاً ولنرى كيف يكون الوضع. لن أساوي هذا المبلغ خلال عامين أو ثلاثة أعوام".

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