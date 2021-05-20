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الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

الخميس 20/مايو/2021 - 09:30 م
الاهلي
الاهلي
علي خلاف
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تحرك أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، لحسم صفقة كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي إنبي المعار من النجوم، لتدعيم الجبهة اليمنى للمارد الأحمر في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

الأهلي يتحرك للتعاقد مع كريم فؤاد

من جانبه، حدد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، مطلع يونيو المقبل موعدا لإنها التفاوض مع كريم فؤاد لاعب فريق النجوم، ومخاطبة ناديه بشكل رسمي.

وحصل أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، على الضوء الأخضر من محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء لبدء التحرك ومخاطبة إدارة النجوم لضم كريم فؤاد.

وفي سياق متصل، كشف مصدر مطلع داخل نادي إنبي أن مسؤولي النادي البترولي استقروا بشكل رسمي على عدم تفعيل بند شراء كريم فؤاد لاعب النجوم فى الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وأتم المصدر أن المدة المحددة لتفعيل بند الشراء في عقد كريم فؤاد بين إنبي والنجوم تنتهي يوم 31 مايو، حيث يرى مسؤولو النادي البترولي صعوبة فى توفير 15 مليون جنيه بالوقت الحالي.


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كريم فؤاد رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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