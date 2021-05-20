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دمنهور يعترض على حكم مباراة الرجاء بالقسم الثاني

الخميس 20/مايو/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
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قرر مجلس إدارة نادي دمنهور تقديم مذكرة احتجاج ضد حكم مباراة الرجاء محمد العتباني الذي أدار اللقاء بالجولة الثانية والعشرون للقسم الثاني .

ووصف مجلس الإدارة أن ما حدث لا يمكن أن يصدقه عقل
بتعمد الحكم منح البطاقات الصفراء لفريق دمنهور والتى وصلت إلى ستة بطاقات ولا يقوم بانذار اي لاعب من الرجاء عند ارتكاب نفس المخالفة .

واشار بيان صادر عن الفريق البحراوي أن الهدف الثاني جاء من مخالفه واضحه لصالح لاعب دمنهور تغاضى عنها الحكم واسفرت عن الهدف الثاني للرجاء.

كما أوضح البيان أن لجنه الحكام تتعمد ارسال حكام مبتدئين لإدارة مباريات دمنهور، وحدث ذلك في مباراة بيلا وسبورتنج والرجاء واسفر ذلك عن أخطاء تحكيمية أدت لضياع نقاط كثيره من الفريق البحراوي . .

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