كوكاكولا يختتم استعداداته لمواجهه سرس الليان





اختتم فريق كوكاكولا تدريباته بقيادة تامر مصطفي تدريباته استعدادا لمواجهة سرس الليان الجمعة ضمن مباريات الجولة 23 بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية .



وغادر الفريق القاهرة عقب تدريبات اليوم متوجها للمنوفية للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة .



و يخوض كوكاكولا للمباراة بحثا عن الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاثة لمواصلة المنافسة على بطاقة الصعود حيث ينافس الفريق برصيد 32 نقطة ويتبقي له مباراة مؤجلة مع الزرقا محدد لها ٣١ مايو الجاري ويحتل بورتو قمة المجموعة برصيد ٣٦ نقطة



وقام تامر مصطفي المدير الفنى خلال فترة التوقف علي اجراء تدريبات بدنية للاعبين وتحفيظهم بعض المهام والتركيز علي النواحي الهجومية والدفاعية والتأكيد علي بعض الجمل التكتيكية التى تم الاتفاق عليها خلال التدريبات الاخيرة.



وحرص مجدى اسماعيل الاجتماع باللاعبين خلال التوقف والتأكيد عليهم بضرورة مواصلة الانتصارات والمنافسة بقوة على الصعود هذا الموسم مؤكدا ان مجلس ادارة النادى يقف بقوة خلف الفريق من اجل التأهل للممتاز.