Advertisements

"الزراعة" تكشف السبب وراء شائعة وجود بطيخ مسرطن بالأسواق

الخميس 20/مايو/2021 - 10:07 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements

نفت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، حقيقة وجود بطيخ مسرطن بالأسواق، المصطلح نفسه مرفوض تداوله، وهذه الشائعات تستهدف رعب الناس.

وأوضح "عبد اللاه"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن كل عام تنتشر شائعات على نوع فاكهة.

وأكدت أن حالات الإعياء عند البعض من أصناف الفاكهة قد تكون طبيعية، مشددة على أن البطيخ الموجود في الأسواق آمن تمامًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الزراعة فساد البطيخ بقايا المبيدات البطيخ مسرطن

أخبار تهمك

فنان يكشف آخر ما كان يفعله معه سمير غانم قبل وفاته

منذ أقل من ساعتين

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ يوم

كارتيرون يقدم صفقة كبرى على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من المتحدة للخدمات الإعلامية بعد رحيل سمير غانم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الصفقة الكبرى توافق على الانضمام إلى الأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بعد وفاته.. تعرف على وصية سمير غانم بخصوص بناته

منذ ساعة و نصف

دي إشاعة.. حسن يوسف يعلق على وفاة سمير غانم

منذ نصف ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| الصحة المصرية تخصص 500 ألف دولار لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة لفلسطين

منذ أقل من ساعتين

تعرف علي تفاصيل جنازة الفنان الراحل سمير غانم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف السبب الحقيقي لوفاة سمير غانم

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

"الزراعة" تكشف حقيقة وجود بطيخ مسرطن في الأسواق

بعد شائعات المبيدات المسرطنة.. القرموطي يتناول البطيخ على الهواء (فيديو)

مجلس الوزراء: لا صحة لانتشار بطيخ مسرطن بالأسواق

استاذ اقتصاد زراعي يكشف حقيقة وجود بطيخ مسمم

"الزراعة": المركزي لمتبقيات المبيدات يحقق مليون عينة تم تحليلها منذ إنشاء المعمل

"تلوث ميناء الإسكندرية".. شائعات نفتها الحكومة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:50 م

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

05:23 م

عاجل| الصحة المصرية تخصص 500 ألف دولار لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة لفلسطين

08:51 م

دي إشاعة.. حسن يوسف يعلق على وفاة سمير غانم

10:02 م

عاجل - الصفقة الكبرى توافق على الانضمام إلى الأهلي

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله