"الزراعة" تكشف السبب وراء شائعة وجود بطيخ مسرطن بالأسواق



نفت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، حقيقة وجود بطيخ مسرطن بالأسواق، المصطلح نفسه مرفوض تداوله، وهذه الشائعات تستهدف رعب الناس.



وأوضح "عبد اللاه"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن كل عام تنتشر شائعات على نوع فاكهة.



وأكدت أن حالات الإعياء عند البعض من أصناف الفاكهة قد تكون طبيعية، مشددة على أن البطيخ الموجود في الأسواق آمن تمامًا.

