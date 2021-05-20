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هيئة الكتاب تشارك في مهرجان الشارقة القرائي للطفل.. التفاصيل

الخميس 20/مايو/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
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تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د هيثم الحاج علي ، فى مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي افتتحه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أمس بمركز إكسبو الشارقة تحت شعار "لخيالك". 



يضم جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٢٦ عنوان من أحدث إصدارات الهيئة فى مجال كتاب الطفل منها حكايات ايسوب ليعقوب الشارونى، العصفور والإنسان لتوفيق الحكيم، المنسى صديقى عن الشهيد البطل أحمد المنسى ،وسيلفى مع شهيد الذي يحكى قصص شهداء الجيش المصرى في حربهم على الإرهاب.


تأليف هيثم عبد ربه، زياد يصبح رساما تأليف محمد بغدادية ، الليلة الكبيرة لصلاح جاهين، أحمد في مدينة النحو تأليف مختار عيسى، أرض الشمس تأليف عزت إبراهيم، خير فرح للكاتبة منى لملوم، الأمير السعيد للكاتبة هويدا صالح، صناع البهجة للكاتبة حسنات الحكيم، الصداقة العجيبة تأليف مصطفى غنايم، الخوف للكاتب على على عوض، سر مدينة السعادة للكاتبة نجلاء علام. ، وغيرها من العناوين المهمة للطفل. 


تعد هذه الدورة ال١٢ لمهرجان الشارقة القرائي للطفل وتستمر حتى ٢٩ من مايو الجاري.

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