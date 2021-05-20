الإسعاف تكشف تفاصيل دعم الفلسطينيين: نستقبل كل الحالات (فيديو)

قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إن وزيرة الصحة دعت إلى عقد اجتماع مع مسئولي الوزارة فور اندلاع العنف فلسطين، وتم التوجيه برفع درجة الاستعداد بمستفيات سيناء والقاهرة الكبرى، وتقديم كل الدعم اللوجيستي للأشقاء الفلسطينيين.



وأشار "جاد"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، إلى أن الحالات التي تصل مصر قادمة من فلسطنين تعاني من إصابات بالغة، وتحتاج لتدخلات جراحية دقيقة، موضحا أنه يتم تقييم الحالات على المعبر وتوجيهها للمكان المناسب، حيث تم تحويل بعض الحالات لمستشفى معهد ناصر.



وأضاف رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أنهم يستقبلون كل الحالات، وهناك تنسيق بين مع وزارة الصحة بقطاع غزة عن الحالات التي تأتي لمصر.

