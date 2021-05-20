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اندلاع حريق هائل في مصنع كرتون بأكتوبر

الخميس 20/مايو/2021 - 09:56 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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إندلع حريق هائل في مصنع كرتون بالمنطقة الصناعية الثالثة، بمدينة 6 أكتوبر، وجار محاولات قوات الدفاع المدني بالجيزة للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مصنع كرتون بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 6 سيارات إطفاء.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات وجار محاولات قوات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

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